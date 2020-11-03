Обвиняемый по делу МН17 Пулатов впервые дал показания публично

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов ответил на вопросы своих адвокатов. Записанную на видео встречу показали сегодня в нидерландском суде по делу о крушении MH17. Ее расшифровала русская служба ВВС.
Пулатов, который впервые отвечал на вопросы публично, заявил, что за день до крушения самолета находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка, которые находятся недалеко от места крушения.
Он сказал, что накануне авиакатастрофы не заказывал перевозку зенитно-ракетной установки "Бук", не сопровождал ее и не транспортировал.
"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", – отметил Пулатов. Он уверяет, что "Буки" были у украинской армии, подразделения которой были развернуты в районе населенного пункта Зарощенское.
ВВС напоминает, что украинские власти предоставили Нидерландам информацию о положении всех своих установок "Бук" на июль 2017 года. Данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов. В результате следствие отбросило версию о том, что МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины.
Пулатов также рассказал, что в день крушения самолета он действительно находился в районе Снежного (ближайший к месту крушения крупный город) и якобы решал хозяйственные вопросы. Он подчеркнул, что перемещаясь между несколькими позициями боевиков "ДНР", "Бука" он не видел.
Бывший также боевик сказал адвокатам, что знал о прослушке своего телефона украинской стороной. Он подчеркнул, что якобы потом использовал свой номер "для дезинформации и ввода противника в заблуждение".
Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга". Кроме него в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.