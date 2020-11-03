Обвиняемый по делу МН17 Пулатов впервые дал показания публично

Подполковник Воздушно-десантных войск России Олег Пулатов, которого обвиняют в крушении малайзийского Boeing 777 на Донбассе, сказал своим адвокатам, что не видел у боевиков "ДНР" зенитно-ракетной установки "Бук".

Пулатов: Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения Скриншот: courtmh17.com

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов ответил на вопросы своих адвокатов. Записанную на видео встречу показали сегодня в нидерландском суде по делу о крушении MH17. Ее расшифровала русская служба ВВС.

Пулатов, который впервые отвечал на вопросы публично, заявил, что за день до крушения самолета находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка, которые находятся недалеко от места крушения.

Он сказал, что накануне авиакатастрофы не заказывал перевозку зенитно-ракетной установки "Бук", не сопровождал ее и не транспортировал.

"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", – отметил Пулатов. Он уверяет, что "Буки" были у украинской армии, подразделения которой были развернуты в районе населенного пункта Зарощенское.

ВВС напоминает, что украинские власти предоставили Нидерландам информацию о положении всех своих установок "Бук" на июль 2017 года. Данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов. В результате следствие отбросило версию о том, что МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины.

Пулатов также рассказал, что в день крушения самолета он действительно находился в районе Снежного (ближайший к месту крушения крупный город) и якобы решал хозяйственные вопросы. Он подчеркнул, что перемещаясь между несколькими позициями боевиков "ДНР", "Бука" он не видел.

Бывший также боевик сказал адвокатам, что знал о прослушке своего телефона украинской стороной. Он подчеркнул, что якобы потом использовал свой номер "для дезинформации и ввода противника в заблуждение".

Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга". Кроме него в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.