Суд в Нидерландах перенес слушания по делу о крушении MH17 на ноябрь

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе возобновятся во вторник, 3 ноября. Защита за это время должна подготовить все необходимые запросы по следствию, указал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.



Суд в Нидерландах перенес слушания по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины до 3 ноября. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс на слушаниях 28 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Слушания продолжатся во вторник, 3 ноября в 10.00 [11.00 по Киеву]", – сказал судья.

Стейнхейс указал, что защита должна к этому сроку подготовить все необходимые запросы по следствию, а на самом заседании представить их полностью. Суд за это время займется структурированием этих запросов для выяснения позиции обвиняемых, пояснил судья.

В суде отметили, что уголовный процесс по делу MH17 еще находится на стадии досудебного разбирательства. Слушания по существу начнутся в 2021 году, резюмировал судья Стейнхейс.

Инициатором переноса заседания стала адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова по делу о крушении Boeing 777 Сабине тен Дуссхатэ. Сегодня она заявила, что ее подзащитный не знает, как сбили самолет.

Тен Дуссхатэ попросила время на определение формата обращения Пулатова к суду и какое дополнительное расследование еще необходимо провести в интересах ее подзащитного.

Сегодняшние слушания проходили в судебном комплексе Схипхол возле Амстердама. Адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова по делу о крушении Boeing 777 Сабине тен Дуссхатэ заявила, что ее подзащитный не знает, как сбили самолет.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.