Россия умышленно сбила MH17 – адвокат потерпевших

По словам адвоката Джерри Скиннера, который представляет родственников жертв катастрофы рейса MH17, действия российских военных летом 2014 года говорят о конкретном намерении сбить пассажирский самолет.

Скиннер: Целью России было обвинить в крушении самолета Украину и использовать это как повод ввести войска Фото: ЕРА

Самолет Malaysia Airlines летом 2014 года был сбит россиянами умышленно. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 5 сентября, заявил американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников жертв авиакатастрофы в Европейском суде по правам человека.

"Это было сделано намеренно с конкретной целью – сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров к району, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставляет им цели. Было инициировано вторжение, которому предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск"... Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения, над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", – сказал Скиннер.

Он пришел к выводу, что оружие, которое РФ отправляла в Украину, свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в крушении самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали умышленно", – подчеркнул юрист.

Жалобу в ЕСПЧ против России от имени 40 родственников погибших Скиннер подал в 2016 году. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал уголовный процесс по делу о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).