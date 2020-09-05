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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Адвокат семей жертв MH17: Ответственность за доставку "Бука" в Украину несет Путин. Но нет суда, который мог бы его судить

Россия использует бывшего сотрудника "ГРУ ДНР" Олега Пулатова на процессе по делу о гибели рейса MH17, чтобы отвести удар от руководителей государства; до создания трибунала, перед которым мог бы предстать российский президент Владимир Путин, еще далеко. Такое мнение высказал адвокат Джерри Скиннер, который представляет родственников жертв катастрофы в ЕСПЧ.

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Среди четырех обвиняемых по делу MH17 нет Путина, который несет ответственность за появление "Бука" в Украине, заявил адвокат потерпевших
Среди четырех обвиняемых по делу MH17 нет Путина, который несет ответственность за появление "Бука" в Украине, заявил адвокат потерпевших
Фото: ЕРА

Россиянин Олег Пулатов, участвующий в качестве обвиняемого в суде по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году, является марионеткой, с помощью которой Россия пытается сорвать процесс. Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованному 5 сентября, высказал американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников жертв катастрофы MH17 в Европейском суде по правам человека.

"Пулатов – это российское окно в дело и возможность для России сорвать уголовный процесс. Его защита пытается все затянуть. Не он решал участвовать в деле. Это решение было принято за него. Пулатова используют. По крайней мере, на словах его и других двух россиян "бросают под автобус", чтобы отвлечь внимание общественности от российского государства", – заявил юрист.

Отвечая на вопрос, кто в таком случае несет ответственность за доставку комплекса "Бук" на Донбасс, Скиннер сказал: "Путин Владимир Владимирович".

"Сейчас нет суда, в котором можно было судить Путина. ООН могла бы создать трибунал по военным преступлениям для рассмотрения дела Крыма, Донбасса и МН17. Однако до этого еще далеко", – сказал адвокат.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал уголовный процесс по делу о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Только Пулатов через адвокатов принимает участие в процессе. Он заявил, что не признает вину. Защитники Пулатова выдвинули многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing.

Теги: Россия, Владимир Путин, Нидерланды, MH17, война в Украине, трибунал, Олег Пулатов, Джерри Скиннер
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