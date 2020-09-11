Лавров сравнил ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей и крушением Boeing MH17

Комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему это напоминает ситуацию с отравлением бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, когда все было засекречено и Россия не знала о местонахождении Скрипалей.

Лавров заявил, что в ситуации с Навальным больше шансов доверять киногерою Шварценеггера, чем тем, "кто сейчас пробует играть в него на мировой сцене" Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве назвал голословным заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, говорится на сайте российского МИД.

"Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами после отравления в Солсбери, когда все было засекречено (мы так и не имеем никакой информации, в том числе о том, где находятся российские граждане Скрипали). Они повторяют историю с трагедией малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году, когда голландская сторона в ответ на многократные усилия наших официальных структур по предоставлению информации, которая у нас имелась, несмотря на наши неоднократные предложения провести разбор всех без исключения фактов, регулярно обвиняла нас в том, что мы отказываемся сотрудничать", – заявил российский министр.

Комментируя заявление Помпео, Лавров отметил, что "гораздо больше шансов довериться киногерою Арнольда Шварценеггера, когда он говорил "trust me", чем тем, кто сейчас пробует играть в него на мировой сцене".

10 сентября Помпео заявил, что отравление Навального с большой вероятностью было организовано высокопоставленными российскими чиновниками.

"Я думаю, что люди во всем мире увидели, что на самом деле произошло. И когда они видят попытку отравить диссидента и осознают, что существует значительная вероятность того, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это плохо для россиян. Я считаю, что это плохо для России", – подчеркнул Помпео.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.