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Лавров сравнил ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей и крушением Boeing MH17

Комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему это напоминает ситуацию с отравлением бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, когда все было засекречено и Россия не знала о местонахождении Скрипалей.

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Лавров заявил, что в ситуации с Навальным больше шансов доверять киногерою Шварценеггера, чем тем, "кто сейчас пробует играть в него на мировой сцене"
Лавров заявил, что в ситуации с Навальным больше шансов доверять киногерою Шварценеггера, чем тем, "кто сейчас пробует играть в него на мировой сцене"
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве назвал голословным заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, говорится на сайте российского МИД.

"Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами после отравления в Солсбери, когда все было засекречено (мы так и не имеем никакой информации, в том числе о том, где находятся российские граждане Скрипали). Они повторяют историю с трагедией малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году, когда голландская сторона в ответ на многократные усилия наших официальных структур по предоставлению информации, которая у нас имелась, несмотря на наши неоднократные предложения провести разбор всех без исключения фактов, регулярно обвиняла нас в том, что мы отказываемся сотрудничать", – заявил российский министр.

Комментируя заявление Помпео, Лавров отметил, что "гораздо больше шансов довериться киногерою Арнольда Шварценеггера, когда он говорил "trust me", чем тем, кто сейчас пробует играть в него на мировой сцене".

10 сентября Помпео заявил, что отравление Навального с большой вероятностью было организовано высокопоставленными российскими чиновниками.

"Я думаю, что люди во всем мире увидели, что на самом деле произошло. И когда они видят попытку отравить диссидента и осознают, что существует значительная вероятность того, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это плохо для россиян. Я считаю, что это плохо для России", – подчеркнул Помпео.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса "Новичок" было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Сергей Лавров, Майк Помпео, отравление Навального
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