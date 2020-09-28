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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В Нидерландах сегодня продолжится слушание дела о крушении MH17

На заседании суда в Нидерландах по делу о крушении малайзийского рейса MH17 будет обсуждаться позиция стороны защиты.

Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол
Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол
Фото: courtmh17.com

В Нидерландах сегодня должны продолжиться слушания по делу сбитого в небе над Донбассом в 2014 году лайнера Boeing рейса MH17. Об этом сообщается на сайте Окружного суда Гааги.

На заседании будет обсуждаться позиция стороны защиты. Оно должно продлиться до 2 октября, но в суде отметили, что этот срок зависит от хода заседания.

На прошлом заседании 31 августа судья выделил по 15 минут на выступления в суде 10 родственников погибших в катастрофе. В судебном процессе собираются выступить 76 родственников погибших, заявил адвокат родных жертв катастрофы Петер Лангстрат. По его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски о выплате компенсации.

Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол возле Амстердама.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с решением правительства Нидерландов.

Украинские власти не исключили, что Киев присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ.

15 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов. В стране считают, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человекаст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Кроме этого, на рассмотрении ЕСПЧ уже есть индивидуальные иски от родственников жертв крушения рейса MH17.

Теги: Россия, Нидерланды, Малайзия, MH17, война в Украине
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