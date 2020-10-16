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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

ЕС призвал Россию вернуться к трехсторонним консультациям по MH17

После того, как Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH17, обидевшись на Амстердам за иск в Европейский суд по правам человека, участники саммита Евросоюза заявили, что погибшие в результате авиакатастрофы 298 человек и их родственники заслуживают справедливости.

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В результате крушения самолета погибло 298 человек
В результате крушения самолета погибло 298 человек
Фото: ЕРА

Участники саммита Евросоюза сегодня призвали российские власти возобновить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу крушения в небе над Донбасса в 2014 году самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщает "Немецкая волна".

В Брюсселе заявили, что погибшие в результате авиакатастрофы 298 человек и их родственники заслуживают справедливости.

ЕС поддерживает все попытки установить истину и ответственность, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении по итогам саммита.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

15 октября МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия РФ в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением MH17 – МИД РФ расценил обращение Нидерландов в ЕСПЧ как "недружественные действия, которые лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

Для родственников погибших в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе решение России выйти из трехсторонних консультаций станет болезненным, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Нидерланды, Донбасс, MH17, Евросоюз
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