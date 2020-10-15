МИД России заявил о выходе из консультаций по авиакатастрофе рейса МН17

МИД РФ заявил, что расценивает обращение Нидерландов в ЕСПЧ с иском против России в связи с крушением малайзийского Boeing 777 рейса MH17 как недружественный шаг.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел России заявило о невозможности дальнейшего участия РФ в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на официальном сайте 15 октября.

Обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человка с иском против России МИД РФ расценил как "недружественные действия, которые лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

"Нидерланды с первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландо, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой. Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России", – сказано в заявлении.

В МИД считают, что Нидерланды преследуют политические интересы, прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

На недавнем заседании суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Нидерландах 28 сентября выступила адвокат обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате. Она заявила, что ее подзащитный не знает, как сбили самолет, и попросила перенести заседание на 3 ноября.