Нидерланды выразили сожаление решением РФ выйти из консультаций по делу MH17

Для родственников погибших в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе решение России выйти из трехсторонних консультаций станет болезненным, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.

Блок: Мы будем использовать все имеющиеся возможности для достижения справедливости Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок выразил сожаления по поводу решения РФ выйти из трехсторонних консультаций по вопросам, связанным с авиакатастрофой малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Об этом говорится в заявлении Блока, обнародованного в его Twitter.

"Кабинет министров подчеркивает, что хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17", – отметил Блок.

Он высказал мнение, что особо чувствительным решение РФ станет для родственников погибших в катастрофе.

"Правительство [Нидерландов] всегда заявляло, что будет использовать все имеющиеся возможности для достижения справедливости для 298 жертв трагедии и их семей", – добавил глава МИД Нидерландов.

15 октября МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия РФ в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением MH17 – МИД РФ расценил обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человка с иском против России как "недружественные действия, которые лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.