ЕС обеспокоен обострением на Донбассе

В Евросоюзе обратили внимание на сдержанность реакции Украины на обстрелы боевиков и на стремление Киева использовать площадку трехсторонней контактной группы для деэскалации ситуации на Донбассе; ЕС призвал Россию "проявить такое же" конструктивное отношение к работе ТКГ.

Европейский союз глубоко обеспокоен нарушениями режима тишины на Донбассе, говорится в заявлении, которое обнародовали на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 6 ноября, сообщает "Укринформ".

"Три месяца относительного спокойствия в зоне конфликта с момента введения в действие режима прекращения огня оказали существенное положительное влияние на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований", – сказано в документе.

В заявлении упомянули о сдержанности Украины в ответ на вооруженные провокации и стремлении использовать трехстороннюю контактную группу для деэскалации напряжения.

"Призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ", – добавили авторы документа.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли, 5 ноября один получил ранение после того, как боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.