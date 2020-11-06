"Это – этнические русские". Кремль заявил, что не собирается отменять указ о выдаче российских паспортов на Донбассе

Минские соглашения не отменяют указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов на Донбассе, считает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков считает, что позиция Киева по указу Путина "расходится с Минскими соглашениями" Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать интересы русскоговорящих людей и поэтому указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями не подконтрольных Киеву территорий отменять не будут. Об этом пишет российское агентство "ТАСС" 6 ноября.

Представитель Кремля задался вопросом, должна ли Украина заботиться о своих гражданах, проживающих на юго-востоке Украины и обеспечивать необходимую социальную инфраструктуру.

Он добавил, что там также проживают этнические русские. На его взгляд, позиция Киева по предоставлению российского гражданства понятна, "но коренным образом расходится с обязательствами Украины в Минском комплексе мер".

В Минском комплексе мер нет положения об отмене указа Путина об упрощенной выдаче российских паспортов на Донбассе, констатировал Песков.

Путин в 2019 году издал два указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов. 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, а 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Путина "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

К сентябрю 2020 года, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова, Россия выдала 200 тыс. своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Глава общественной организации "Донецкий институт информации", главный редактор издания "Новости Донбасса" Алексей Мацука в интервью проекту Радіо Свобода "Донбасс.Реалии" сказал, что Россия пообещала выдать на Донбассе порядка 600 тыс. своих паспортов до конца этого года. Всего за восемь месяцев этого года Россия выдала 254 тыс. паспортов, сообщил он.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, рассказывал о предложении Киева отменить ряд решений Путина, являющихся прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, в том числе указы Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства.