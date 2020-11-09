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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Одессе удовлетворил иск переселенки из Горловки о взыскании с России 2 млн грн ущерба за агрессию на Донбассе

В Приморский райсуд Одессы с иском о взыскании с России морального и материального ущерба обращалась уроженка Горловки Донецкой области, которая после начала войны на Донбассе была вынуждена уехать с Донбасса вместе с малолетним сыном.

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Решение суда пока не вступило в силу
Решение суда пока  не вступило в силу
Фото: pixabay.com

Приморский райсуд Одессы удовлетворил иск переселенки из Горловки Донецкой области, которая в интересах себя и малолетнего ребенка требовала взыскать с России материальный и моральный ущерб. Решение об этом суд принял 23 октября, на него 9 ноября обратила внимание "Думская".

"Свои требования истец обосновывает тем, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая выразилась в проявлениях нарушений прав человека, истец вместе с малолетним сыном были вынуждены в августе 2014 года оставить оккупированную часть территории Донецкой области и переехать из Горловки (Донецкая область, Украина) сначала в Киев, а позже в Одессу, в результате чего им был нанесен существенный моральный вред", – говорится в документе, опубликованном в государственно реестре.

По данным "Думской", переселенку зовут Ольга Абдуллаева.

Судья Лариса Чернявская приняла решение взыскать с РФ в пользу Абдуллаевой 116,5 тыс. грн материального ущерба и 1,015 млн грн морального ущерба. Такую же сумму морального ущерба суд присудил ее ребенку.

Решение суда пока не вступило в силу, у РФ есть возможность подать апелляцию.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Одесса, Донецкая область, Донбасс, Горловка, война в Украине, ущерб, война на Донбассе, судья, иск, суд
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