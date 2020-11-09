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Операция Кремля против Украины зашла в тупик – экс-посол США Хербст

Среди причин, по которым агрессия Кремля против Украины зашла в тупик, – нежелание россиян воевать с украинцами, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст.

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Хербст: Играют роль санкции США и Европы
Хербст: Играют роль санкции США и Европы
Фото: ЕРА

Операция Кремля против Украины зашла в тупик. Такое мнение бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил изданию "Крым.Реалии" в интервью, фрагмент которого был опубликован 8 ноября.

По словам американского дипломата, это произошло по ряду причин.

"Во-первых, конечно, русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Во-вторых, играют роль санкции США и Европы. [Президент РФ Владимир] Путин отрицает, конечно, что это российская война против Украины. Он говорит, что в Украине идет гражданская война. Но он говорит об этом, чтобы скрыть войну от своего народа", – объяснил Хербст.

Еще одной причиной произошедшего он назвал обновление украинской армии, численность которой за последние шесть лет выросла на 75 процентов.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, санкции, война, Кремль, агрессия, Джон Хербст, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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