Санкции Евросоюза против Беларуси столь же формальны, как и санкции против России за Донбасс – Тышкевич

Политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что санкционный механизм Евросоюза "часто дает сбой" из-за того, что такие санкции всегда являются "плодом компромисса". Так он прокомментировал санкции против Беларуси.

Тышкевич считает, что в ЕС "пытаются сделать все, чтобы их экономические интересы не пострадали" Ігар Тышкевіч / Facebook

Санкции Европейского союза в отношении Беларуси – скорее формальность. Об этом политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 7 ноября.

"Европейские санкции против Беларуси столь же формальны, как и санкции ЕС за события на Донбассе – против РФ. В отличие от американских санкции ЕС – всегда плод компромиссов, консенсусное решение всех членов Евросоюза, именно поэтому, если говорить о комплексном и быстром введении санкций, этот механизм ЕС часто дает сбой", – сказал он.

По словам аналитика, ключевые национальные группы, которых около 15, "пытаются сделать все, чтобы их экономические интересы не пострадали или пострадали минимально, и должно произойти что-то действительно ужасное, чтобы все поступились этими интересами".

"Учитывая сложные отношения Минска с ЕС, надо понимать, что очень мало кто из белорусских чиновников держит там деньги. Пытаюсь себе представить растерянность руководства минского ОМОН, оттого что теперь нет возможности поехать на свою испанскую виллу. К тому же санкции не распространяются на членов семьи того, кто попал в "черный список", на связанных с ними лиц. А бизнес, как правило, ведется именно через таких", – объяснил Тышкевич.

6 ноября Евросоюз ввел персональные санкции против первого президента Беларуси Александра Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В марте 2014 года Евросоюз ввел санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. С тех пор экономические ограничения продлевались и расширялись.