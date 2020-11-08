Санкции Евросоюза против Беларуси столь же формальны, как и санкции против России за Донбасс – Тышкевич

Санкции Европейского союза в отношении Беларуси – скорее формальность. Об этом политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 7 ноября.
"Европейские санкции против Беларуси столь же формальны, как и санкции ЕС за события на Донбассе – против РФ. В отличие от американских санкции ЕС – всегда плод компромиссов, консенсусное решение всех членов Евросоюза, именно поэтому, если говорить о комплексном и быстром введении санкций, этот механизм ЕС часто дает сбой", – сказал он.
По словам аналитика, ключевые национальные группы, которых около 15, "пытаются сделать все, чтобы их экономические интересы не пострадали или пострадали минимально, и должно произойти что-то действительно ужасное, чтобы все поступились этими интересами".
"Учитывая сложные отношения Минска с ЕС, надо понимать, что очень мало кто из белорусских чиновников держит там деньги. Пытаюсь себе представить растерянность руководства минского ОМОН, оттого что теперь нет возможности поехать на свою испанскую виллу. К тому же санкции не распространяются на членов семьи того, кто попал в "черный список", на связанных с ними лиц. А бизнес, как правило, ведется именно через таких", – объяснил Тышкевич.
6 ноября Евросоюз ввел персональные санкции против первого президента Беларуси Александра Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.
В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В марте 2014 года Евросоюз ввел санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. С тех пор экономические ограничения продлевались и расширялись.