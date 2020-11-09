Сутки на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Пророссийские боевики 8 ноября один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных в районе Водяного Донецкой области из гранатомета и стрелкового оружия, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

8 ноября незаконные вооруженные формирования России на Донбассе один раз нарушили режим тишины, с начала текущих суток на линии разграничения не фиксируют обстрелов. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

В релизе сказано, что накануне боевики обстреляли украинские позиции в районе Водяного Донецкой области из гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.