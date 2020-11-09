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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Пророссийские боевики 8 ноября один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных в районе Водяного Донецкой области из гранатомета и стрелкового оружия, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

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Украинские военные не отвечали на провокационные обстрелы
Украинские военные не отвечали на провокационные обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

8 ноября незаконные вооруженные формирования России на Донбассе один раз нарушили режим тишины, с начала текущих суток на линии разграничения не фиксируют обстрелов. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

В релизе сказано, что накануне боевики обстреляли украинские позиции в районе Водяного Донецкой области из гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1322713614741114/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, боевики, перемирие, Водяное, обстрелы, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС
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