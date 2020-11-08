Кравчук заявил, что Минские соглашения нужно менять

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что за шесть лет многое изменилось на оккупированном Донбассе и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели.

Кравчук отметил, что основной принцип Минских соглашений, который заключается в достижении мира, неизменен Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, необходим пересмотр их последовательности. Об этом в интервью ТАСС заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на оккупированном Донбассе и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели.

Он отметил, что в "Плане совместных шагов" по урегулированию на Донбассе он показал изменения этих условий и то, что надо изменить очередность действий. Вместе с тем Кравчук отметил, что основной принцип, который заключается в достижении мира, неизменен.

Главные тезисы "Плана совместных шагов" Кравчук обнародовал 5 ноября. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Этот план, вероятно, будут обсуждать на заседании 11 ноября. Как рассказывал Кравчук, о необходимости найти новые подходы на прошлом заседании заявила Россия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).