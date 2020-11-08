"Возможно, самоубийство". В ТКГ назвали одну из причин гибели на Донбассе 20-летнего десантника Свинарика

Контрактник из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик мог совершить самоубийство. Штаб операции Объединенных сил не сообщает о боевых потерях в рядах украинской армии на Донбассе 7 ноября.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) допустила, что контрактник из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик мог покончить жизнь самоубийством. Об этом сказано в заявлении делегации, которое опубликовано в Telegram 8 ноября.

"По предварительным данным, причина смерти не боевая, возможно, самоубийство. Следствие проводят работники Национальной полиции Украины. Спекуляции о "…возможном сокрытии боевых потерь руководством [Вооруженных сил Украины] ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", – сообщили в ТКГ.

Служивший в Вооруженных силах Украины житель Львовской области 20-летний Свинарик погиб на Донбассе 7 ноября. У него остались родители и два брата.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил не сообщал 7 ноября о потерях среди украинских военнослужащих ни в сводке на 7.00, ни в сводке на 17.00. В утренней сводке 8 ноября говорится об отсутствии боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил за прошедшие сутки (7 ноября).

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после оккупации Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли, 5 ноября один получил ранение после того, как боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.