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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это торги". Резников рассказал, почему Россия и боевики затягивают процесс обмена удерживаемыми лицами

Россия и подконтрольные ей боевики выбрали тактику затягивания переговоров, ожидая, что Украина, возможно под давлением родственников удерживаемых лиц, пойдет на уступки там, где не планировала, рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: Это торги. Не получили команды двигаться вперед, поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры
Резников: Это торги. Не получили команды двигаться вперед, поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры
Фото: mtot.gov.ua

Подконтрольные России боевики "ЛДНР" затягивают процесс переговоров по обмену удерживаемыми лицами, так как еще не получили прямой "команды из центра". Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. 

"Это торги. Здесь очевидно. Они на сегодня не получили, собственно, прямой команды из центра. А центр находится не в Луганске, не в Донецке, а в Москве. Здесь понятно. Не получили команды двигаться вперед, поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры. Так они придумали постановление Верховной Рады, которое им не понравилась. Хотя аналогичное постановление было в 2015 году, когда проходили местные выборы. Оно им не мешало. Здесь начало мешать. Прошли выборы. Теперь они ищут другие причины. Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, [ожидают] что на нас будет совершаться давление родственниками людей, страдающих тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где не хотим", – сказал он. 

Резников подчеркнул, что окончательное решение об освобождении украинцев, которых удерживают в тюрьмах боевики, невозможно при отсутствии на то воли президента РФ Владимира Путина. 

"[Путин] принимает окончательное решение. Далее они выполняют его команду тем или другим способом. Нет субъектности у людей, принимающих участие как от Российской Федерации, так и приглашенные в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я вам это утверждаю", – добавил он. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что в "Плане совместных действий", разработанном Украиной для Донбасса предусмотрено проведение обмена в формате "всех на всех" до 15 декабря. До этого, по словам Кравчука, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем, кого удерживают в тюрьмах боевики. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алексей Резников, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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