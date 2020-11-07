"Это торги". Резников рассказал, почему Россия и боевики затягивают процесс обмена удерживаемыми лицами

Россия и подконтрольные ей боевики выбрали тактику затягивания переговоров, ожидая, что Украина, возможно под давлением родственников удерживаемых лиц, пойдет на уступки там, где не планировала, рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Подконтрольные России боевики "ЛДНР" затягивают процесс переговоров по обмену удерживаемыми лицами, так как еще не получили прямой "команды из центра". Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это торги. Здесь очевидно. Они на сегодня не получили, собственно, прямой команды из центра. А центр находится не в Луганске, не в Донецке, а в Москве. Здесь понятно. Не получили команды двигаться вперед, поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры. Так они придумали постановление Верховной Рады, которое им не понравилась. Хотя аналогичное постановление было в 2015 году, когда проходили местные выборы. Оно им не мешало. Здесь начало мешать. Прошли выборы. Теперь они ищут другие причины. Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, [ожидают] что на нас будет совершаться давление родственниками людей, страдающих тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где не хотим", – сказал он.

Резников подчеркнул, что окончательное решение об освобождении украинцев, которых удерживают в тюрьмах боевики, невозможно при отсутствии на то воли президента РФ Владимира Путина.

"[Путин] принимает окончательное решение. Далее они выполняют его команду тем или другим способом. Нет субъектности у людей, принимающих участие как от Российской Федерации, так и приглашенные в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я вам это утверждаю", – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что в "Плане совместных действий", разработанном Украиной для Донбасса предусмотрено проведение обмена в формате "всех на всех" до 15 декабря. До этого, по словам Кравчука, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем, кого удерживают в тюрьмах боевики.