7 ноября на Донбассе погиб 20-летний десантник из Львовской области – глава ОГА

О смерти контрактника из 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олега Свинарика рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Штаб операции Объединенных сил об этой потере не сообщал.

7 ноября на Донбассе погиб служивший в Вооруженных силах Украины житель Львовской области Олег Свинарик. Об этом проинформировал в Facebook председатель Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостисского района. Трагедия произошла в Луганской области... В августе прошлого года Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде", – написал он.

По данным главы ОГА, Свинарику было 20 лет, у него остались родители и два брата.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил не сообщал 7 ноября о потерях среди украинских военнослужащих ни в сводке на 7.00, ни в сводке на 17.00.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.