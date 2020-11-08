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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 7 ноября один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Вечером 7 ноября недалеко от населенного пункта Гнутово Донецкой области боевики стреляли из стрелкового оружия, сообщает сообщает штаб операции Объединенных сил.

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7-8 ноября на Донбассе не было потерь среди украинских военных
7-8 ноября на Донбассе не было потерь среди украинских военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 7 ноября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Так, в вечернее время, недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие. Огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам. Подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/655608038681101/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий

Теги: боевики, Гнутово, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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