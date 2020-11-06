МИД Украины прокомментировал заявление Кремля о выдаче российских паспортов на Донбассе

МИД Украины назвал решение Кремля легализовать выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей очередным элементом агрессии.

Россия осуществляет очередную попытку легализации незаконной выдачи паспортов и регистрационных знаков транспортных средств жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом 6 ноября заявило Министерство иностранных дел Украины.

"МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленным против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, что является откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами", – отмечено в заявлении.

В МИД отметили, что кремлевские указы об "упрощенном порядке" предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО не будут признаваться украинской стороной.

"МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия. В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного", – говорится в заявлении.

Вопрос выдачи документов жителям Донбасса Украина поднимет на международных платформах – в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Путин в 2019 году издал два указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов. 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, а 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Путина "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

К сентябрю 2020 года, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова, Россия выдала 200 тыс. своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Киев предложит отменить указы Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов в "Плане совместных шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.