"С нескольких направлений". Американский генерал в отставке Ходжес описал возможное нападение РФ на Украину

Если Россия пойдет в наступление на Украину, то удар со стороны Крыма будет лишь частью военной операции Москвы, считает американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ходжес: Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе Фото: ЕРА (архив)

Если Россия решится на военное наступление на Украину, это будет атака с нескольких направлений. Такое мнение бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил изданию "Крым.Реалии", материал об этом опубликован 8 ноября.

"Убежден, это будет угроза сразу с нескольких направлений. Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление или под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму (по причине якобы недостатка воды), или для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, или найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь", – сказал Ходжес.

Он считает, что для противодействия России при ее атаке со стороны оккупированного ею Крыма украинской армии нужны мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура.

"Украинские сухопутные войска должны двигаться как можно быстро – быстрее, чем могут перемещаться российские силы", – объяснил американский генерал.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что "все, что сейчас делается в Крыму, имеет одну цель – милитаризация". Она констатировала, что на сегодня Крым – это военная база РФ.