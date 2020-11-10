9 ноября зафиксировано два нарушения боевиками перемирия на Донбассе – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, в понедельник боевики открывали огонь в Приазовье.

В понедельник, 9 ноября, боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом проинформировал 10 ноября в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили в Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – подчеркнули в штабе ООС.

По его данным, 10 ноября по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками", – отметили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.