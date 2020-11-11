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Байден намерен сотрудничать по украинскому вопросу с лидерами Франции и Германии

Вероятный 46-й президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о готовности сотрудничать над украинским вопросом.

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Байден: Я дал им знать, что Америка вернулась
Байден: Я дал им знать, что Америка вернулась
Фото: ЕРА

В переходной команде кандидата в президенты США Джо Байдена сообщили, что политик 10 ноября провел телефонные разговоры с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Ирландии и Канады. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Я дал им знать, что Америка вернулась. Мы собираемся вернуться в игру", – цитирует Байдена телеканал.

Во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Байден "выразил свою заинтересованность в активизации двухсторонних и трансатлантических связей", а также заявил о готовности работать вместе над глобальными проблемами, включая безопасность и развитие Африки, конфликты в Украине и Сирии, ядерную программу Ирана, отмечает телеканал.

Кроме того, собеседники говорили о сотрудничестве в сдерживании пандемии коронавируса и обеспечении глобальной безопасности в области здравоохранения; о борьбе с угрозой изменения климата; укреплении прав человека и создании основ для устойчивого восстановления мировой экономики, говорится в сообщении.

С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден говорил об укреплении демократии и совместной работе по таким вопросам, как Западные Балканы и Украина, сообщает CBS News.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей побде, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

Теги: США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, Джо Байден, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон
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