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ПОЛИТИКА

Военная помощь Украине и поддержка в борьбе с коррупцией. Аслунд рассказал, какой может быть внешняя политика Байдена

Эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд высказал мнение, что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена он захочет объединения Запада и возвращения к договорам с РФ о контроле над вооружениями.

Некоторые СМИ в США уже заявили о победе Байдена
Некоторые СМИ в США уже заявили о победе Байдена
Фото: ЕРА

Шведско-американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своей колонке в издании The Hill предположил, какими могут быть действия демократа Джо Байдена во внешней политике в случае его победы на выборах президента США.

Аслунд напомнил, что Байден неоднократно заявлял: его первым действием будет призвать всех союзников США и сказать им, что "Соединенные Штаты вернулись". Вероятно, он сразу же предложит полную приверженность НАТО и ее статье о взаимной защите.

Байден также заявит о полной поддержке США Европейского союза, что будет означать объединение Запада.

По мнению экономиста, при президенте Дональде Трампе Венгрия и Польша "отклонились в сторону авторитаризма" при своих нынешних популистских правительствах. Он считает, что при Байдене такое положение дел не сможет иметь место. Тогда ЕС сможет убедить сначала Польшу, а затем Венгрию "вернуться к верховенству закона и реальной демократии".

В отличие от Трампа, Байден выступит против российской агрессии, считает Аслунд. Он отметил, что администрация Байдена "реструктурирует" санкции против России и убедит Кремль ограничить свою агрессию. "Это также восстановило бы сотрудничество времен [президента США Барака] Обамы с ЕС по санкциям против России", – отметил Аслунд.

Экономист считает, что Байден может попытаться убедить Кремль снова ограничить гонку вооружений и перезаключит с Россией договоры о контроле над вооружениями. Также он возродит договор по "открытому небу" о взаимных проверках.

Американский президент-демократ будет продолжать оказывать Украине военную помощь и снова поддержит ее в борьбе с коррупцией. "Украина все еще может добиться большого демократического успеха среди стран бывшего Советского Союза", – отметил Аслунд. Он напомнил, что в отличие от Трампа, Байден уже сделал "решительное заявление" в поддержку демократии в Беларуси.

Кроме того, Байден примет закон о "темных деньгах", который обяжет все компании, работающие в США, называть своих конечных бенефициаров, добавил эксперт.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Беларусь, Польша, санкции, Джо Байден, Венгрия, Андерс Аслунд, демократия, военная помощь, политика, российская агрессия, Atlantic Council, сотрудничество
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