Команда Байдена намерена добиваться передачи власти через суд

Управление общих служб США обычно объявляет о начале передачи власти в стране от действующего президента к новому, когда становится понятно, что кандидат в президенты набрал достаточное количество голосов для победы на выборах. В команде демократа Джо Байдена напомнили, что американские СМИ уже заявили о его победе над Дональдом Трампом, однако процедура передачи власти до сих пор не была запущена.

После оглашения результатов выборов в СМИ Байден заявил о своей победе Фото: ЕРА

Переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена рассматривает возможность судебного иска из-за задержки со стороны Управления общих служб признать его победу на выборах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Байдена.

Обычно Управление общих служб оглашает победу одного из кандидатов в президенты, чтобы можно было начать переход власти.

У Байдена отметили, что этого еще не произошло, несмотря на то, что американское телевидение и СМИ объявили кандидата от Демократической партии победителем после того, как он получил достаточное количество голосов выборщиков для победы.

В команде Байдена считают, что отсрочка неоправданна, даже если действующий президент Дональд Трамп отказывается признать поражение.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.