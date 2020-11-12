Из-за вторжения России на Донбасс и в Крым погибло более 13 тыс. человек – представитель Украины при ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Витренко напомнил, что попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и уставу Международного агентства по атомной энергии.

Витренко подчеркнул, что не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами Фото: Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN / Facebook

В результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек были убиты и почти 30 тыс. ранены. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, говорится странице ведомства в Facebook.

Он подчеркнул, что не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

Витренко также напомнил, что неосмотрительные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и уставу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Любые попытки Российской Федерации распространить свою юрисдикцию в соответствии с соглашением 1985 года между МАГАТЭ и СССР на ядерные объекты и материалы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе являются недействительными", – добавил он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.