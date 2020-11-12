ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за вторжения России на Донбасс и в Крым погибло более 13 тыс. человек – представитель Украины при ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Витренко напомнил, что попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и уставу Международного агентства по атомной энергии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витренко подчеркнул, что не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами
Витренко подчеркнул, что не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами
Фото: Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN / Facebook

В результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек были убиты и почти 30 тыс. ранены. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, говорится странице ведомства в Facebook.

Он подчеркнул, что не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

Витренко также напомнил, что неосмотрительные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и уставу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Любые попытки Российской Федерации распространить свою юрисдикцию в соответствии с соглашением 1985 года между МАГАТЭ и СССР на ядерные объекты и материалы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе являются недействительными", – добавил он.

https://www.facebook.com/UKRinUN/posts/1449136805437254

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, ООН, война в Украине, Генеральная Ассамблея ООН, война на Донбассе, Юрий Витренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS