На Донбассе ранение получил украинский военный – штаб ООС

11 ноября боевики на Донбассе открывали огонь в направлении украинских позиций в районе Песок, Водяного и Каменки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За минувшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного – применил миномет калибра 82 мм. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

В результате обстрела огнестрельное ранение получил один украинский военнослужащий, состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.