39% украинцев не согласны идти на уступки Москве ради достижения мира на Донбассе – опрос

Больше половины украинцев считают, что для завершения войны на Донбассе нужно вести переговоры с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

38,9% украинцев уверены, что Украине нельзя идти на уступки Москве и пророссийским сепаратистам ради достижения мира на Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным КМИС, в апреле такого мнения придерживались 35,1% опрошенных.

В свою очередь, 50,9% респондентов считают, что для установления мира на востоке Украины Киеву нужно вести переговоры с РФ и представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В апреле так считали 48,8% украинцев.

Опрос проводился с 17-го по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%, 2,2% – для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 ноября 2020 года глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук рассказывал, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" предусматривает создание свободной экономической зоны во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

Данный план действий обсуждался на последнем заседании ТКГ, которое прошло 10 ноября.