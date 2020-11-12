Amnesty International рассказала о сексуальном насилии украинских военных на Донбассе

Случаев изнасилования на Донбассе, зарегистрированные международной правозащитной организацией Amnesty International, произошли в населенных пунктах вблизи линии столкновения. Таких преступлений становится все больше из-за присутствия военных и социального кризиса в регионе.

Amnesty International нашла лишь один случай насилия, совершенного военнослужащим, который дошел до суда Фото: EPA

Международная правозащитная организация Amnesty International насчитала восемь случаев сексуального домогательства украинских военнослужащих за два года на подконтрольной Украине территории. Такой доклад организация опубликовала 11 ноября.

В числе случаев сексуального насилия в отношении женщин и девушек – два изнасилования, оно покушение на изнасилование и пять случаев сексуального домогательства в течение 2017-2018 годов в местах проживания гражданского населения, указано в сообщении.

Все инциденты произошли в населенных пунктах вблизи линии столкновения, где сосредоточено большое количество военных. К наиболее пострадавшим районам относятся Ясиноватский и Марьинский районы Донецкой области и Новоайдарский район Луганской области.

Происходят такие случаи из-за неэффективного контроля властей, подчеркивается в докладе. Известны случаи домогательства к несовершеннолетним.

"Украинская власть должна провести быстрые и всесторонние правовые реформы, которые смогут защитить пострадавших от домашнего и сексуального насилия. Эти реформы могут быть успешными только в том случае, если они подготовлены в сотрудничестве с общественными организациями и пострадавшими лицами", – прокомментировала ситуацию директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

Случаи изнасилования активизировались из-за низкого уровня безопасности, присутствия военных, доступа к оружию, экономического и социального кризисов, связанные с вооруженным конфликтом, говорится в докладе.

В качестве примера описаны несколько случаев домогательств украинских солдат. В 2018 году в населенном пункте возле линии соприкосновения в Донецкой области местная женщина сопротивлялась вниманию со стороны украинского военного. Он угрожал ей физической расправой и стрелял по окнам дома, в котором жила женщина, чтобы запугать ее и показать, что он не примет отказа. Женщина не заявила об инциденте в полицию, опасаясь последствий, рассказали в Amnesty.

Amnesty International проверила информацию о наличии случаев сексуального насилия, совершенного военнослужащими в период с 2017 по 2019 год в Донецкой и Луганской областях.

"Был найден только один задокументированный случай сексуального насилия, совершенного военнослужащим в отношении женщины в жилом районе, который дошел до суда. Случай произошел в 2017 году в Новомихайловке (Марьинский район, Донецкая область)", – сказано в докладе.

Помимо информации о сексуальном насилии и домогательствах в отношении женщин на территориях, пострадавших от военного конфликта, зарегистрированы сообщения о домогательствах к девушкам подросткового возраста со стороны солдат.

Девочки 10-13 лет "сообщили, что военные мужчины разговаривают с ними и пытаются заставить ехать с ними, они также чувствовали, что существует риск, что солдаты могут затащить девушек к себе вечером".

Зафиксированы случаи, когда несовершеннолетние девушки "занимались коммерческим сексом" с солдатами для того, чтобы удовлетворить свои финансовые потребности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.