Полиция сообщила об убийстве 12-летней девочки на сексуальной почве

В Киевской области полицейские задержали 15-летнего подростка. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки из-за конфликта на почве сексуальных домогательств.

В городе Яготин Киевской области задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области 10 августа.

Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию от отца убитой в 4.00.

"Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции", – рассказали в полиции.

По информации полицейских, тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

По данным заместителя главы Главного управления Национальной полиции Киева Андрея Небитова, отец заявил, что разрешил дочери гулять до 3.00.

"Якобы вечером он ей позволил гулять до 3.00, но она до утра дома так и не появилась", – написал Небитов в Facebook.

Сотрудники полиции нашли 15-летнего подростка, товарища потерпевшей, который признался, где оставил тело пропавшей девочки.

"Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня. Получив отказ, он задушил девочку ее же ремнем", – уточнил Небитов.

Убийце грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Отца девочки также привлекут к административной ответственности, предусмотренной законом.

"Не могут несовершеннолетние дети гулять до 3 часов ночи. Родители должны быть осознанными и ответственными", – отметил Небитов.