Водонаева: В 14 лет меня изнасиловали. Родители узнали об этом только недавно

Российская журналистка, телеведущая, модель Алена Водонаева в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что в детстве ее изнасиловали в Тюмени.

"Да. У меня был такой эпизод в жизни [изнасилование в 14 лет], о котором я никогда ни одной живой душе не говорила. И только недавно, после того, как [российский музыкант] Стас Костюшкин признался, что над ним было совершено насилие в детстве, я поняла, какое большое дело он сделал. Я поняла, каким нужно быть смелым человеком, чтобы это сказать и тем самым предотвратить очень много подобных случаев", – сказала Водонаева.

Она сообщила, что после того, как впервые публично вспомнила об этой истории, получила много писем от женщин, переживших насилие.

"Мне пришли тысяча писем от женщин, которые рассказывали свои истории, и сотни сообщений от женщин, которые сказали: "Алена, спасибо большое. Я лежу, смотрю на своих детей и понимаю, что к ним нужно внимательнее относиться". Я понимаю, что сделала большое дело, несмотря на то, что мне было непросто это сделать. И я бы, Дмитрий, этого не сказала, если бы не Костюшкин", – отметила ведущая.

Водонаева рассказала, что со своим насильником познакомилась на автобусной остановке.

"Это был день. Ко мне подошел мужчина в светлом костюме, познакомился со мной. Спросил, куда я еду. Я сказала, что еду отдавать пленки, чтобы напечатать фотографии. Он предложил подвезти. Я сказала ему: "Нет, я с вами не поеду, мы с вами только познакомились – я вас не знаю". Он сказал: "А когда ты поедешь обратно забирать фотографии? Может, мы тогда увидимся и попьем где-нибудь чай?" Я сказала: "Я уже завтра поеду забирать фотографии. И поеду в это же время". Взяла ему и сама рассказала. И вот на следующий день, когда я стояла на той же остановке, он приехал. И я уже не побоялась сесть к нему в машину, потому что вроде как узнала его вчера, и он произвел на меня нормальное впечатление... Он был приятен, воспитан, хорошо одет. Я села к нему в машину. И он повез меня якобы до места, где я печатала фотографии, но меня он туда не довез. Он увез меня к себе домой", – вспомнила журналистка.

Водонаева: Как можно выступать после аннексии в Крыму и потом хотеть ехать в Украину на съемки? Полный текст интервью

Водонаева рассказала: она очень боялась, что ее убьют, поэтому не сопротивлялась.

"Только когда он меня повел в подъезд, я поняла, что со мной сейчас может случиться все, что угодно: я могу быть жива, а могу быть уже не жива. Для меня было важно, просто чтобы он отпустил меня – и я пришла домой к маме и папе. Они меня не отпускали дольше, чем до 11 часов вечера, гулять. Поэтому мне еще принципиально важно было, грубо говоря, не рыпаться, а просто вернуться домой до 11 часов к маме и папе живой, не избитой... Я не знала, как он себя поведет. А если бы он себя проявил как-то агрессивно? Я боялась, что он ударит меня", – сказал она.

Водонаева призналась, что рассказала родителям о случившемся только сейчас.

"Мои родители узнали об этом недавно из интервью, из исповеди, которая вышла. Я подготовила родителей только за день до выхода этой программы. И рассказала, что в моей жизни был такой случай", – сказала она.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2". Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".