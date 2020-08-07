МВД Украины презентовало образовательный сериал о противодействии домашнему насилию

В МВД Украины заявили, что формируют нулевую толерантность к любым проявлениям насилия для того, чтобы остановить его молчаливое одобрение или оправдание.

За полгода в полицию поступило более 101 тыс. обращений о домашнем насилии Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел Украины и Министерство цифровой трансформации представили 7 августа образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн инструментов", об этом сообщила пресс-служба МВД.

Это бесплатный курс о том, куда обратиться пострадавшим, как это сделать правильно и как помочь людям, столкнувшимся с домашним насилие.

"МВД и Нацполиция продолжают искать новые подходы с целью информирования общества, для того чтобы формировать нулевую толерантность к любым проявлениям насилия, для того чтобы остановить его молчаливое одобрение или оправдание", – сказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

По ее информации, цель создания сериала – помочь гражданам Украины идентифицировать домашнее насилие, которое бывает четырех видов: физическое, сексуальное, моральное и экономическое, знать куда обратиться жертвам домашнего насилия.

Участие в образовательном сериале приняли ведущая Мария Ефросинина, певица Tayanna.

ВИДЕО

Видео: YouTube / MDT Police 2 v2

По информации Павличенко, за шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 101 тыс. обращений о домашнем насилии. Их число выросло на 40%, отмечает РБК-Україна.