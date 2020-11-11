52% украинцев считают, что Украина одержит победу в войне с Россией – опрос

10,5% опрошенных думают, что в противостоянии Украины и РФ победит последняя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

52,4% украинцев считают, что Украина одержит победу в войне с Россией. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 35,6% опрошенных уверены, что залогом победы Украины станет тот факт, что ее поддерживает весь цивилизованный мир, а Россия представляет собой слабое отсталое государство.

В то же время 10,5% респондентов думают, что в противостоянии Украины и РФ победит последняя.

37,5% опрошенных считают, что политически и экономически Украина слабее России.

Опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.