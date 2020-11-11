СБУ сообщила о подозрении одному из главарей "МГБ ДНР", который пытал украинских граждан на Донбассе

Разоблаченный украинскими правоохранителями боевик "ДНР" сейчас скрывается от правосудия на оккупированной части Донбасса, сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемого "МГБ ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно не подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и позже был назначен так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".

В СБУ заявили, что находясь на "должности", подозреваемый давал указания о незаконных задержаниях и заключении украинских граждан под стражу. Также он участвовал в допросах и пытках задержанных.

Сейчас мужчина скрывается от правосудия на оккупированной части Донбасса, ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.