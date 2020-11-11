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ОБСЕ на заседании контактной группы призвала российскую сторону открыть КПВВ на Донбассе до конца недели – украинская делегация

Сторонам на переговорах трехсторонней контактной группы удалось достичь продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе, сообщили в пресс-службе украинской делегации.

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Украина открыла все КПВВ со стороны подконтрольных территорий 10 ноября
Украина открыла все КПВВ со стороны подконтрольных территорий 10 ноября
Фото: dpsu.gov.ua

ОБСЕ призвала российскую сторону в трехсторонней контактной группе способствовать открытию контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе. Об этом по итогам заседания 11 ноября сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

"Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические. Представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели. Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов. Надеемся на скорую реакцию российской делегации... Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", – сообщили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/122269176350168

В штабе операции Объединенных сил сообщали, что все КПВВ на линии разграничения на Донбассе, в том числе два новых – в Золотом и Счастье, – возобновят работу 10 ноябряПересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявили, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию". 

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, КПВВ
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