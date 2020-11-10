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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Ежедневно границу с оккупированным Крымом пересекает около 700 человек – Минреинтеграции

Россия не позволяет резидентам Крыма – гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, где они могут купить необходимые лекарства. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Украина может развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ на админгранице с Крымом
Украина может развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ на админгранице с Крымом
Фото: mtot.gov.ua

Из-за ограничений, введенных Россией, количество граждан, пересекающих контрольные пункты въезда и выезда на админгранице с оккупированным РФ Крымом в обе стороны, уменьшилось до около 700 в день. Об этом 10 ноября заявил заместитель министра  по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщила пресс-служба министерства.

По его словам, Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию аннексированного Крыма для международных мониторинговых и гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма – гражданам Украины выехать на материковую часть Украины для покупки лекарств, которых не хватает на полуострове.

Яременко считает, что действия оккупационных властей могут привести к значительному ухудшению эпидситуации на территории полуострова. Замминистра подчеркнул, что Украина может развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ, гуманитарные лагеря. Рассматривается возможность привлечения стационарных больниц в Херсонской области для лечения граждан Украины.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 10 нояря заявил, что Украина может развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, граница, лекарства, аннексия, больница, лечение, госпиталь, реинтеграция, КПВВ, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, лагеря
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