Ежедневно границу с оккупированным Крымом пересекает около 700 человек – Минреинтеграции

Из-за ограничений, введенных Россией, количество граждан, пересекающих контрольные пункты въезда и выезда на админгранице с оккупированным РФ Крымом в обе стороны, уменьшилось до около 700 в день. Об этом 10 ноября заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщила пресс-служба министерства.
По его словам, Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию аннексированного Крыма для международных мониторинговых и гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма – гражданам Украины выехать на материковую часть Украины для покупки лекарств, которых не хватает на полуострове.
Яременко считает, что действия оккупационных властей могут привести к значительному ухудшению эпидситуации на территории полуострова. Замминистра подчеркнул, что Украина может развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ, гуманитарные лагеря. Рассматривается возможность привлечения стационарных больниц в Херсонской области для лечения граждан Украины.
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 10 нояря заявил, что Украина может развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.