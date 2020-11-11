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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук призвал Россию провести обмен удерживаемыми лицами до новогодних праздников

По мнению главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, взаимное освобождение удерживаемых лиц стало бы "примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям".

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Кравчук призвал вернуть домой удерживаемых лиц к праздникам
Кравчук призвал вернуть домой удерживаемых лиц к праздникам
Фото: EPA

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал российскую сторону как можно скорее провести обмен удерживаемыми лицами. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба украинской делегации в Facebook.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/122269176350168

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Кравчук говорил, что в "Плане совместных действий", разработанном Украиной для Донбасса, предусмотрено проведение обмена в формате "всех на всех" до 15 декабря. До этого, по словам Кравчука, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем, кого удерживают в тюрьмах боевики.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Луганская область, Донецкая область, контактная группа, война в Украине, обмен удерживаемыми лицами
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