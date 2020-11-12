Байден: Америка вернется в игру

Кандидат в президенты США Джо Байден, который, вероятно, победил на выборах, обещает лидерам других стран возврат США в международную политику.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что в разговорах с мировыми лидерами обещает им "вернуть Америку в игру". Об этом он написал в своем Twitter.

"Когда я разговариваю с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся в игру", – отметил он.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game. — Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.