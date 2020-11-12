Байден уже сделал первое назначение в своей администрации

Член избирательной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена Рон Клейн станет главой его аппарата в случае победы на выборах. Клейн также будет курировать исполнительную канцелярию и выполнять функции старшего советника.

Клейн (на фото) в разное время работал в президентских кампаниях Обамы и Клинтон Фото: EPA

Кандидат в президенты США Джо Байден назначил члена своей избирательной кампании Рона Клейна своим новым руководителем аппарата. Об этом говорится в пресс-релизе переходного офиса Байдена, опубликованном 11 ноября.

Клейн будет курировать исполнительную канцелярию и выполнять функции старшего советника. До этого он был старшим советником в президентской кампании Байдена. Также в разное время работал в президентских кампаниях Барака Обамы и Хиллари Клинтон.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирает 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения". Нынешний глава Белого дома, в частности, оспорил голосование в Аризоне. Судебное разбирательство должно закончиться не позднее 8 декабря, а на 14 декабря намечена встреча Коллегии выборщиков для подведения итогов выборов.