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Байден – Трампу: Господин президент, я ожидаю разговора с вами

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, который, вероятно, является победителем на прошедших выборых главы государства, считает, что пришло время встретиться с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Байден убежден, что победил на выборах
Байден убежден, что победил на выборах
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который, вероятно, победил на выборах, заявил, что ждет разговора с действующим главой государства Дональдом Трампом. Об этом он сказал 10 ноября в эфире телеканала ABC News.

На вопрос журналистов, что бы он сказал Трампу, который отказался признать свое поражение на президентских выборах, Байден ответил: "Господин президент, я ожидаю разговора с вами". 

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, голосование, выборы президента США 2020
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