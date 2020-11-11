Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией в США

За последние четыре года в отношениях США и Евросоюза "все усложнилось", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель: Я с нетерпением жду возможности вернуться к откровенному диалогу с США Фото: EPA

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США. Об этом Боррель сказал 11 ноября в Европарламенте в Брюсселе, его речь опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.

"Не секрет, что за последние четыре года в наших отношениях все усложнилось. Я с нетерпением жду возможности вернуться к откровенному диалогу – ну, диалог всегда был откровенным... Прежде всего я думаю, что мы должны приветствовать четкую приверженность избранного президента Байдена восстановлению единства и уважения демократических норм и институтов и работе с союзниками на основе подлинного партнерства", – сказал он.

Боррель назвал приоритетные направления сотрудничества между США и ЕС, среди которых, в частности, работа в рамках ООН, защита прав человека, "устранение трудностей" в работе Всемирной торговой организации, борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 и другое.

"Вы можете быть уверены, что мы готовы сотрудничать с новой администрацией, но для этого нам нужно дождаться 20 января. Поскольку, как вы очень хорошо знаете, впереди довольно долгий переходный период, будем надеяться, что он не будет резким", – сказал Боррель.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирает 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.