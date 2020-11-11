Помпео заявил, что после подсчета голосов на выборах власть будет передана второй администрации Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео высказал уверенность, что действующий президент США Дональд Трамп будет назван победителем выборов 2020 года.

Помпео: Незаконные голоса не будут учтены в ходе подсчета Фото: ЕРА

После окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе брифинга 10 ноября, сообщает Bloomberg.

Так он ответил на вопрос журналиста, будет ли Государственный департамент США сотрудничать с переходной командой вероятного победителя на выборах президента Джо Байдена.

Помпео подчеркнул, что незаконные голоса не будут учтены в ходе подсчета.

"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период к 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", – добавил государственный секретарь США.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.