Администрация Трампа блокирует Байдену доступ к ресурсам Госдепартамента – СМИ

Госдепартамент не передает кандидату в президенты США Джо Байдену, который, вероятно, победил на выборах, послания зарубежных лидеров и блокирует доступ к ежедневным брифингам американской разведки из-за указания администрации действующего президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Администрация президента США Дональда Трампа блокирует демократу Джо Байдену, который, вероятно, победил на последних выборах, доступ к ресурсам Государственного департамента. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в Госдепе уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Байдену, но администрация Трампа не позволяет ему получить к ним доступ.

Команда Байдена поддерживает контакты с иностранными правительствами без участия Государственного департамента, и он провел уже множество звонков с мировыми лидерами. Но они работают без логистической поддержки и помощи переводчиков, которую обычно предоставляет операционный центр Госдепартамента.

Байдену также блокируют доступ к ежедневным брифингам американской разведки, которые доступны Трампу. Если так будет продолжаться дальше, есть опасения, что администрация Байдена будет оставаться в неведении до момента его вступления в должность, отмечает телеканал.

Иностранные лидеры начали понимать, что государство не может связать их с избранным президентом, и их команды обратились к бывшим дипломатам времен 44-го президента Барака Обамы за помощью, сообщили CNN источники в среде иностранной дипломатии.

Телеканал напоминает, что такая ситуация "резко контрастирует" с переходом от администрации Обамы к администрации Трампа. Тогда избранный президент Трамп решил не использовать ресурсы Госдепартамента, вместо этого он звонил из собственного офиса и отказывался от государственной поддержки и системы координации.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.