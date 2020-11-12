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Генпрокурор США уполномочил прокуроров расследовать возможные нарушения на выборах

Генпрокурор США Уильям Барр разослал прокурорам страны письма, в которых заявил, что расследования нарушений выборов "могут быть проведены при наличии четких и явно заслуживающих доверия утверждений о нарушениях, которые, если они верны, могут потенциально повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате".

Барр не указал конкретных случаев предполагаемого мошенничества на выборах
Барр не указал конкретных случаев предполагаемого мошенничества на выборах
Фото: EPA

Генеральный прокурор США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров на всей территории Штатов расследовать "существенные обвинения" в нарушениях при голосовании на выборах президента, если такие имеются. Об этом 10 ноября сообщило Associated Press, ссылаясь на письмо американским прокурорами, которое журналисты получили в распоряжение.

Барр в этом письме написал, что расследования "могут быть проведены при наличии четких и явно заслуживающих доверия утверждений о нарушениях, которые, если они верны, могут потенциально повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате".

Он сказал, что любые обвинения, которые "явно не повлияют на исход федеральных выборов", следует отложить до тех пор, пока эти выборы не будут подтверждены как состоявшиеся.

Вместе с тем Барр не указывает конкретных случаев предполагаемого мошенничества на выборах.

Вскоре после этого директор отдела по преступлениям на выборах министерства юстиции США Ричард Пилджер ушел в отставку в знак протеста, сообщал 10 ноября CNN. В своем письме коллегам он заявил, что Барр "создает новую политику, отменяющую сорокалетнюю политику невмешательства в расследования фальсификации бюллетеней в США, в преддверие того, как выборы станут сертифицированными и неоспоримыми".

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, набирает 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения". Нынешний глава Белого дома оспорил голосование в Аризоне. Судебное разбирательство должно закончиться не позднее 8 декабря, а на 14 декабря намечена встреча Коллегии выборщиков для подведения итогов выборов. 

Теги: США, Уильям Барр, выборы президента США 2020, прокурор
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