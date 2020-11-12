Фельштинский: Путин не случайно не поздравил Байдена с победой. Он выжидает начала гражданской войны, ради которой привел Трампа в Белый дом

На этих выборах мы могли проиграть не выборы, а страну. Мы оказались на краю пропасти, в которую почти свалились. И то, что этого не случилось, большая удача

Президентские выборы в США показали, что страна расколота. Сейчас преимущество оказалось на стороне демократов и Джо Байдена, но разрыв в голосах небольшой (50.6% против 47.7%). В 2016 году Дональд Трамп заявил, что может "убить человека на 5-й Авеню и не потерять при этом ни одного голоса". Трамп, конечно, проиграл выборы, но голоса и поддержку за эти четыре года он, действительно, не потерял: в 2020 году за него проголосовало даже больше избирателей, чем в 2016-м. Просто демократы сумели привести на выборы большее число своих избирателей, чем в 2016 году. У нас были протестные выборы: избирателю важно было не столько привести в Белый дом Байдена, сколько вынести оттуда Трампа.

Перефразируя выражение, Трампа, я сказал бы, что он убил не одного человека за эти четыре года, а поддержку потерял только в относительном исчислении, но не в абсолютном. Это признак очень серьезной болезни американского общества. На этих выборах мы могли проиграть не выборы, а страну. Мы оказались на краю пропасти, в которую почти свалились. И то, что этого не случилось, большая удача.

Что будет дальше – неизвестно. Неизвестно, как будет происходить выдворение Трампа и его людей из Белого дома. Неизвестно, как в такой кризисной ситуации, которая возникла, когда Трамп утверждает, что на выборах победил он, поведет себя Сенат, где фактическое большинство на данную минуту находится у республиканцев.

Разговоры о том, что демократы победили на выборах через жульничество – намеренная ложь самого Трампа и его сторонников (которых много). Так как ложь тиражировать проще, чем правду, силы противоборствующих сторон почти равны, а административные ресурсы в руках Трампа. Поэтому выселение Трампа из Белого дома может длиться сколь угодно долго и принять самые неожиданные и отвратительные формы.

США удивительно легко и быстро превратились в банановую республику с большими банановыми плантациями, раскиданными по многим штатам

Путин не случайно не поздравил Байдена с победой. Путин выжидает начала гражданской войны, ради которой он привел Трампа в Белый дом в 2016 году, и посылает Трампу сигнал, что в этой войне окажет ему посильную помощь, если Трамп ее начнет.

Трамп, со своей стороны, играет сейчас ва-банк. Последние четыре года он пытался получить индульгенцию за правонарушения, которые у него были, есть и будут. Четыре года он утверждал с помощью адвокатов, что действующему президенту нельзя предъявить обвинение в совершении преступления, нельзя арестовать (в том числе и за убийство на 5-й Авеню), нельзя судить и осудить. Оказалось, что так и есть.

Действительно, действующему президенту на практике было невозможно предъявить обвинение, так как президент предусмотрительно поставил генпрокурором своего человека, который прислуживает лично ему, а не служит американскому народу и правосудию, как предполагает закон. Но так как и этот закон имеет право трактовать поставленный Трампом генпрокурор Уильям Барр, США удивительным образом легко и быстро превратились в банановую республику с большими банановыми плантациями, раскиданными по многим штатам. Все традиции и все понятия оказались нарушенными, а предъявить Трампу какие-либо обвинения оказалось невозможно.

20 января 2021 года Трамп перестанет быть законным президентом и станет либо рядовым гражданином, либо незаконным президентом. В последнем случае он ничем не будет отличаться от белорусского Александра Лукашенко. Для Америки это будет новое состояние, но с 2016 года у нас много всего нового происходит в стране. Никто уже ничему не удивляется и не удивится.

Если, тем не менее, Трамп мирно уйдет 20 января, ему начнут предъявлять претензии, которые накопились за последние четыре года. В основном это будут экономические претензии Нью-Йоркской прокуратуры, связанные с налогами и злоупотреблением властью. Но не исключено, что начнется еще и второй раунд расследований по обвинению Трампа в использовании российской поддержки на выборах 2016 года.

Все что было до этого, включая расследование Роберта Мюллера, не было в буквальном смысле слова расследованием, так как руки Мюллера были связаны. Он знал, что не имеет права заглядывать в финансы Трампа, членов его семьи и многочисленные принадлежащие Трампу компании, он знал, что не может допросить Трампа и членов его семьи. Но главное, он знал, что не может во всех случаях предъявить Трампу никакие обвинения, даже если найдет состав преступления. В конце пути, беззубый доклад Мюллера генпрокурор Барр все-равно засекретил, точнее засекретил в нем все, что ему невыгодно было показывать, и объявил, что Мюллер ничего предосудительного в отношении Трампа и его людей не нашел (что тоже было со стороны Барра ложью).

После 20 января появится, наконец, возможность проводить контрразведывательное расследование цепочки событий, приведших в Белый дом Трампа. Встанет ли президент Байден на этот путь – другой вопрос. Если Трамп до 20 января будет продолжать совершать действия и поступки, подрывающие устои американского государства, как он делал это все последние четыре года, это усугубит его и без того непростую ситуацию.

Трамп до сегодняшнего дня не ответил нам ни на один интересующий нас вопрос. Он постоянно лгал, он не говорил ни одного слова правды, или отказывался отвечать, в том числе и на вопросы следователей комиссии Мюллера или Конгресса. Я уверен, прокуратура США вернется прежде всего к расследованию его международных финансовых операций, в том числе и в годы его президентства. Я думаю, там есть на что обратить внимание.

Мне кажется, что один очевидный вывод из опыта президентских выборов 2020 года можно сделать: без поддержки Путина Трамп победить на выборах не может. Я думаю, это именно то, что попытался продемонстрировать в 2020 году всему миру Путин: что вопрос о том, кого сделать американским президентом, решает он. В этот раз он решил Трампа президентом не делать.

Не думаю, что Кремль и Лубянка должны ожидать резких антироссийских шагов со стороны Байдена

Почему же в 2020 году Владимир Путин и кремлевская администрация не помогали Трампу? В 2016 году расчет был не на то, что Трамп победит, а на то, что Хиллари Клинтон будет наказана. И ее наказали. Я бы считал события 2016 года очень успешной операцией российских спецслужб с точки зрения того, как была организована и проведена эта спецоперация и какие результаты были достигнуты. Я думаю, что очень многие в спецслужбах РФ получили за это "активное мероприятие" ордена и новые погоны.

Но поскольку операция была слишком масштабной, ее нельзя было провести тайно. Абсолютно всем стало понятно, что Россия вмешалась в выборы. Конечно, это продемонстрировало возможности Путина. Но, к сожалению для Путина, это же помешало ему. Если вы внедрили своего человека в Белый дом, но об этом все знают, даже если не могут этого человека тронуть по формальным причинам, что толку от такого агента? Удовлетворения много, результаты не те, что планировали иметь.

Все эти годы Трамп посылал Путину сигналы, что хотел бы выполнить взятые им на себя во время предвыборной кампании обязательства, но выполнить их он не смог. Не смог снять санкции. Не смог распустить НАТО. Не смог договориться в Конгрессе о признании аннексии Крыма... Не смог даже толком ни разу встретиться с Путиным и спокойно с ним все обсудить. Даже про строительство небоскреба "Трамп" в Москве не смог договориться. Потому что внимание к Путину-Трампу после 2016 года было такое пристальное, что воспользоваться плодами своей победы Путин не смог.

Я думаю, что это еще одна причина, по которой российское руководство решило не повторять сценарий 2016 года и молча смотрело, находясь в сторонке, кто победит в честной схватке – Трамп или Байден, дав отбой многочисленным армиям хакеров, сосредоточенных на границах врага.

Но Путин показал Соединенным Штатам в 2016-2020 годах, на что он способен, и американцы, надеюсь, этот урок усвоили и какие-то выводу сделают. Вопрос только в том, какие именно.

Не думаю, что Кремль и Лубянка должны ожидать резких антироссийских шагов со стороны Байдена. Я считаю, что Трамп нанес США настолько серьезный урон, что ближайшие четыре года Америка должна будет зализывать раны, и не только от коронавируса. Демократы еще с советских времен находились с Кремлем в ровных и стабильных отношениях. Эта стабильность была нарушена в последние годы Россией. Сначала – вторжением в Украину в 2014 году. Затем вмешательством в американские выборы на стороне Трампа. Эти две неразрешенные, а может быть даже и неразрешимые проблемы должна будет решать американская администрация Байдена. Это если не возникнут и не прибавятся еще какие-то новые неразрешимые проблемы. До 20 января 2021 года еще далеко.