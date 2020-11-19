ГОРДОН
 
 
МИР

Байден хочет навсегда остановить "Северный поток – 2" – СМИ

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден первым среди высокопоставленных американских политиков осудил строительство газопровода "Северный поток – 2" еще в 2016 году. Его цель – остановить строительство, говорится в материале издание Bild.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Bild: Байден в отличие от Трампа способен разработать стратегию и заручиться поддержкой Берлина
Bild: Байден в отличие от Трампа способен разработать стратегию и заручиться поддержкой Берлина
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден придерживается жесткой позиции в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в материале немецкого издания Bild "Байден хочет навсегда остановить путинский "Северный поток – 2".

Автор статьи Юлиан Репке пишет, что лидер демократов и вероятный президент США рассматривает трубопровод как "принципиально плохой бизнес" и "станет первым, кто введет самые суровые на сегодняшний день санкции против активных участников проекта".

В ноябре 2020 года Сенат США согласовал принятие нового пакета санкций, который предусматривает штрафные меры против страховщиков фирм, участвующих в строительстве газопровода, а также против вовлеченных в проект компаний по технической сертификации.

По мнению ряда экспертов в области энергетики, новые санкции США могут полностью блокировать строительство "Северного потока – 2", который готов уже на 95%.

Эксперт Гарвард-Смитсоновского центра Бенджамин Шмитт напомнил, что именно Байден первым среди высокопоставленных американских политиков осудил строительство нового газопровода еще в 2016 году.

Американский специалист по энергетической безопасности Алан Райли высказал мнение, что главная цель Байдена – остановить строительство газопровода. По его словам, Байден в отличие от Трампа способен разработать стратегию и заручиться поддержкой Берлина.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Теги: Россия, США, Германия, санкции, Джо Байден, Дональд Трамп, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
51-летняя Лопес засветила голую грудь
51-летняя Лопес засветила голую грудь
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS