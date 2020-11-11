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Конгресс США расширит санкции против "Северного потока – 2" в оборонном бюджете

Расширенные санкции США против "Северного потока – 2" коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами после завершения проекта.

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода "Северный поток – 2" в проект оборонного бюджета. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Санкции против "Северного потока – 2" коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами после завершения проекта. Они будут включены в закон о государственной обороне США на 2021 год, который должен быть принят до конца этого года.

При этом сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес подчеркнул, что Германия и немецкие чиновники не будут подпадать под эти санкции.

Кроме того, формулировка введения санкций теперь требует, чтобы США уведомляли своих союзников перед введением. Это положение было добавлено после того, как председатель Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель из Нью-Йорка выразил обеспокоенность тем, что санкции нанесут ущерб Германии и европейским странам, в то же время позволив России "сорваться с крючка".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября заявил, что газопровод будет достроен.

Теги: Россия, США, Германия, Сенат США, Палата представителей, Северный поток – 2
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