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США расширили интерпретацию санкций против "Северного потока – 2"

В Государственном департаменте США объяснили, что под санкции попадают не только компании, которые предоставляют суда для строительства "Северного потока – 2", но и фирмы, предоставляющие различные услуги для таких судов.

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: depositphotos.com

Государственный департамент США дал разъяснения по поводу санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа.

Ранее предполагалось, что под санкции попадают только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства "Северного потока – 2". Теперь Госдепартамент расширил эту интерпретацию, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или по финансированию модернизации судов). Госдеп дал таким компаниям 30 дней, начиная от 20 октября, чтобы свернуть такую деятельность.

При этом США не планируют наказывать компании, которые предоставляли такие услуги судам до 20 октября, а после прекратили свою деятельность.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Россия, США, санкции, Госдепартамент США, Северный поток – 2
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