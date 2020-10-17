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Глава МИД Германии заявил, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на позицию США

Комментируя строительство российского газопровода "Северный поток – 2", министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Германия реализует свое право на независимую энергетическую политику.

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на позицию США. Об этом он сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Маас заверил, что "Северный поток – 2" будет достроен, вопрос лишь в том, когда это случится. Министр отметил, что Германия не критикует тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Он добавил, что "США реализуют свое право на независимую энергетическую политику и Германия тоже так делает".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Россия, Германия, Северный поток – 2, Хайко Маас
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